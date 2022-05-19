Блокировок украинского контента в Facebook и Instagram будет значительно меньше, - Федоров

Украинский контент в Facebook и Instagram будут блокировать значительно меньше. В частности, это касается материалов о полку "Азов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова .

Об этом он рассказал после встречи с Ником Клеггом - президентом Meta по глобальным вопросам.

Федоров отметил, что сейчас уже достигли определенных договоренностей и много решений будет в ближайшее время.