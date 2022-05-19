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Блокировок украинского контента в Facebook и Instagram будет значительно меньше, - Федоров

Новина українською →
Украина, Четверг 19 мая 2022 16:10
Блокировок украинского контента в Facebook и Instagram будет значительно меньше, - Федоров Фото: в соцсетях станет больше украинского контента (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинский контент в Facebook и Instagram будут блокировать значительно меньше. В частности, это касается материалов о полку "Азов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Об этом он рассказал после встречи с Ником Клеггом - президентом Meta по глобальным вопросам.

Федоров отметил, что сейчас уже достигли определенных договоренностей и много решений будет в ближайшее время.

Напомним, оккупационная администрация Херсонской области намерена запретить социальные сети, которые по их мнению вредят стабильности в регионе.

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