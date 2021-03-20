Украина перейдет на летнее время в воскресенье: сколько будем спать

Когда перейдем на летнее время

Стрелки на один час вперед нужно перевести в ночь с субботы на воскресенье - с 27 на 28 марта в 03:00. Таким образом спать нам придется на один час меньше.

Отметим, что современные электронные гаджеты сами справляются с этой функцией, а вот часы со стрелками и другие устаревшие устройства доведется подкручивать.

Сезонный перевод времени в нашей стране осуществляется дважды в год - в последнее воскресенье марта - на час вперед, а в последние выходные октября - на час назад.

Зачем в Украине переводят часы?

Сезонный перевод времени в нашей стране начали делать с 1981 года, а в 1996-м был принят соответствующий законопроект.

Эта практика пришла к нам из Британии, где часы начали переводить с целью экономии электроэнергии. В современном мире это уже считают нецелесообразным, поэтому многие страны от такой практики уже отказались.

В Украине было уже несколько попыток отменить перевод времени, но они были безуспешны. В частности, 3 марта Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, но во время обсуждения 19 марта - его отправили на повторное второе чтение.

После первого голосования предусматривалось, что время будет переведено в марте, а затем - в октябре 2021-го часы переведут в последний раз, так как зимнее время является для нашего часового пояса естественным.