Україна перейде на літній час в неділю: скільки будемо спати

Коли перейдемо на літній час

Стрілки на одну годину вперед потрібно перевести в ніч з суботи на неділю - з 27 на 28 березня о 03:00. Таким чином спати нам доведеться на годину менше.

Зазначимо, що сучасні електронні гаджети самі справляються з цією функцією, а ось годинник зі стрілками та інші застарілі пристрої доведеться підкручувати.

Сезонне переведення часу в нашій країні здійснюється двічі на рік - в останню неділю березня - на годину вперед, а в останні вихідні жовтня - на годину назад.

Навіщо в Україні переводять годинники?

Сезонне переведення часу в нашій країні почали робити з 1981 року, а в 1996-му був прийнятий відповідний законопроєкт.

Ця практика прийшла до нас з Британії, де годинники почали переводити з метою економії електроенергії. У сучасному світі це вже вважають недоцільним, тому багато країн від такої практики відмовилися.

В Україні було вже кілька спроб скасувати переведення часу, але вони були безуспішні. Зокрема, 3 березня Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт, але під час обговорення 19 березня - його відправили на повторне друге читання.

Після першого голосування передбачалося, що час буде переведено в березні, а потім - у жовтні 2021-го годинники переведуть в останній раз, оскільки зимовий час є для нашого часового поясу природним.