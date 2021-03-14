Переход на летнее время: когда и куда перевести часы, и когда это будет в последний раз

Переход на летнее время в Украине, несмотря на принятие законопроекта об отмене сезонного перевода часов, будет осуществлен в последние выходные марта.

Читайте в нашем материале, в каком направлении, какого числа нужно повернуть стрелки, и когда это нужно будет сделать в последний раз.

Когда нужно перейти на летнее время?

Перевести стрелки на один час вперед нужно в ночь с 27 на 28 марта в 03:00. То есть в последнее мартовское воскресенье. Впрочем, современные гаджеты сами справляются с этой задачей, подкручивать нужно только часы со стрелками и другие устаревшие устройства.

В Украине переход на летнее время делают ежегодно в последнее воскресенье марта, а на зимнее - в последнее воскресенье октября. Осенью стрелку переводят на час назад, а весной - вперед.

Зачем переводят часы?

Распределять время на летнее и зимнее в Украине начали еще в 1981 году, а в 1996 законодательно регламентировали этот процесс.

Такую практику впервые ввели в Британии с целью экономии электроэнергии. Но со временем экономия свелась едва ли не к нулю (1-3%), поскольку в современном мире изменилось развитие и распределение энергоресурсов.

Перевод часов стал больше номинальным, и многие страны от этого отказались. Теперь и Украина пришла к этому решению.

Когда переведем стрелки в последний раз?

Авторы законопроекта №4201, принятого 3 марта, рассчитывают, что переход на зимнее время в октябре 2021-го окажется для Украины последним.

"Каждый год переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября... Надеемся, что в случае поддержки Верховной радой, этот сезонный перевод стрелок часов станет последним", - говорят разработчики нормативного акта.

Если закон примут в целом, то в Украине больше не будет перехода на летнее время, а останется нынешнее зимнее время, или UTC+2 по международной шкале.

Считается, что именно зимнее время является естественным и стандартным для определенной территории. Таким образом разница между киевским и московским временем будет составлять один час постоянно.

Отметим, что после принятия законопроекта поговаривали, что в Украине появится распределение по регионам. Но премьер-министр Денис Шмыгаль слухи опроверг, заявив, что на всей территории Украины должно действовать киевское время.