ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Шмыгаль о карантине: делать локдаун в июне может быть уже нецелесообразно

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 10:57
Шмыгаль о карантине: делать локдаун в июне может быть уже нецелесообразно
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

В июне Украина уже перейдет к модели адаптивного карантина

Карантин будет продлен, но с постепенным переходом к адаптивной модели. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Шмыгаль отметил, что смягчая карантинные меры против эпидемии и передавая все больше полномочий на места органам местного самоуправления, можно локализовать болезнь.

"Соответственно, делать локдаун всей стране в июне или июле может быть уже нецелесообразно. В данный момент мы полностью перейдем к модели адаптивного карантина", - заявил Шмыгаль.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что у Минздрава есть контрольные даты по смягчению карантина: это 22 мая, соответственно затем 1 июня, 11-ое и так далее. На заседании правительства будет принято постановление относительно алгоритма Минздрава о снятии карантина. Также открытие детских садов планируют представить на этой неделе.

Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки коронавирусом заразились 402 человек, а общее количество инфицированных достигло 16 425 человек. Таким образом количество зараженных растет после двухдневного спада.

Теги Новости Украины карантинДенис Шмыгаль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь