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Украина отменит роуминг с пятью странами: все подробности

STYLERЖизнь    22.05.2019 - 19:27
Украина отменит роуминг с пятью странами: все подробности
Роуминг в Украине - украинцам отменят плату с пятью странами (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинцам станут доступнее мобильные звонки в соседние страны

Роуминг в Украине продолжает развиваться. Плата за роуминг между Украиной и ЕС пока не отменяется, но все движется в этом направлении. Евросоюз подпишет соглашение о свободном роуминге между Украиной, Беларусью, Грузией, Арменией, Молдовой и Азербайджаном. Об этом сообщает Сегодня.

По словам руководителя программы EU4Digital Артураса Пилипониса, договор об общем роуминговом пространстве должен быть подписан до 2020 года.

Пилипонис также отметил, что уже есть детальный план по внедрению свободного роуминга в странах Восточного партнерства, но дату подписания соглашения пока что не назначили.

Для начала нужно адаптировать профильное законодательство всех стран-участников.

Украина отменит роуминг с пятью странами: все подробности

Роуминг в Украине - украинцам отменят плату с пятью странами (фото: unsplash.cim)

Стоит отметить, что руководитель отдела программ помощи "Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда" представительства ЕС в Украине Йоханнес Баур заявил, что о договоре о свободном роуминге с Евросоюзом говорить еще рано.

Баур заявил, что пока все начнется с стран Восточного партнерства с ЕС, но в перспективе, то конечно же, есть амбиции, чтобы подписать такое соглашение и с ЕС.

Стоит отметить, что плата за роуминг внутри Евросоюза была отменена 15 июня 2017 года.

Напомним, что в Евросоюзе ограничили стоимость телефонных звонков и SMS. Минута будет стоить не более 19 евроцентов, SMS - не более 6 евроцентов.

Ранее сообщалось о том, что мобильные операторы получили половину доходов в сфере связи.

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