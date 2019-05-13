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В Евросоюзе ограничили стоимость телефонных звонков и SMS

Новости » Экономика    13.05.2019 - 16:41
В Евросоюзе ограничили стоимость телефонных звонков и SMS
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Минута будет стоить не более 19 евроцентов, SMS - не более 6 евроцентов

В странах Европейского союза с 15 мая вводится новая максимальная цена для всех международных звонков и SMS в пределах ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еврокомиссию.

Как отмечается в сообщении, абоненты, звонящие из своей страны в другую страну ЕС, будут платить максимальную сумму 19 евроцентов за минуту (+ НДС) и 6 евроцентов за SMS-сообщение (+ НДС).

Новые правила международных звонков устраняют значительные расхождения в ценах,  которые ранее были между государствами-членами. В среднем стандартная цена на фиксированный или мобильный звонок внутри ЕС была в три раза выше стандартной цены на внутренний звонок, а стандартная цена SMS-сообщения внутри ЕС более чем в два раза дороже, чем на внутренний.

После отмены платы за роуминг в июне 2017 года новые ценовые ограничения на международные звонки и SMS в ЕС являются частью пересмотра правил в масштабах ЕС. в июне 2017 года, отметили в Еврокомисии.

Исследование Eurobarometer по международным звонкам показывает, что в прошлом месяце четверо из десяти респондентов (42%) связывались с кем-то в другой стране ЕС. 26% респондентов сказали, что они использовали стационарный, мобильный телефон или SMS, чтобы связаться с кем-то в другой стране ЕС.

Правила будут применяться во всех 28 странах ЕС с 15 мая, а в скором времени также в Норвегии, Исландии и Лихтенштейне. Максимальная цена ограничена только для личного использования, то есть для частных клиентов. Бизнес-клиенты исключены из этого ценового регулирования.

Напомним, плата за роуминг внутри Евросоюза была отменена в  2017 году.

В 2017 году в Европарламенте предложили отменить плату за роуминг в мобильной связи между Европейским союзом и Украиной, Молдовой и Грузией, 

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