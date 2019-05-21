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Мобильные операторы получили половину доходов в сфере связи

Новости » Экономика    21.05.2019 - 15:14
Мобильные операторы получили половину доходов в сфере связи
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Операторы мобильной связи получили 8,632 млрд грн дохода за квартал

Потребителям в Украине за январь-апрель 2019 год предоставлено услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи на 16,988 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, предприятия предоставили почтовых и курьерских услуг на 1,526 млрд грн, услуг фиксированной телефонной связи - на 1,185 млрд грн, услуг мобильной связи - на 8,632 млрд грн, услуг кабельного телевидения - на 2,076 млрд грн, интернет-услуг - на 3,535 млрд грн.

Объем реализованных услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи за январь-март 2019 года:

Мобильные операторы получили половину доходов в сфере связи

www.ukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, потребителям в Украине за 2018 год предоставлено услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи на 72,6 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 0,4% меньше, чем за 2017 года. 

Напомним, по данным Государственной службы статистики, услуги связи в Украине в 2018 году подорожали на 15,1%, что в полтора раза выше, чем инфляция в целом (9,8%).

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