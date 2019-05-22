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Україна скасує роумінг з п'ятьма країнами: усі подробиці

STYLERЖиття    22.05.2019 - 19:27
Україна скасує роумінг з п'ятьма країнами: усі подробиці
Роумінг в Україні - українцям скасують плату з п'ятьма країнами (фото: колаж РБК-Україна)

Українцям стануть доступнішими мобільні дзвінки в сусідні країни

Роумінг в Україні продовжує розвиватися. Плата за роумінг між Україною і ЄС поки не скасовується, але все рухається в цьому напрямку. Євросоюз підпише угоду про вільний роумінгу між Україною, Білоруссю, Грузією, Вірменією, Молдовою та Азербайджаном. Про це повідомляє Сьогодні.

За словами керівника програми EU4Digital Артураса Пилипоніса, договір про спільний роумінговий простір повинен бути підписаний до 2020 року.

Пилипоніс також зазначив, що вже є детальний план по впровадженню вільного роумінгу в країнах Східного партнерства, але дату підписання угоди поки що не призначили.

Для початку потрібно адаптувати профільне законодавство всіх країн-учасників.

Україна скасує роумінг з п'ятьма країнами: усі подробиці

Роумінг в Україні - українцям скасують плату з п'ятьма країнами (фото: unsplash.cim)

Варто звззначити, що керівник відділу програм допомоги "Економічне співробітництво, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище" представництва ЄС в Україні Йоганнес Баур заявив, що про договор про вільний роумінг з Євросоюзом говорити ще рано.

Баур заявив, що поки все почнеться з країн Східного партнерства з ЄС, але в перспективі, то, звичайно ж, є амбіції, щоб підписати таку угоду з ЄС.

Варто зазначити, що плата за роумінг усередині Євросоюзу була скасована 15 червня 2017 року.

Нагадаємо, що в Євросоюзі обмежили вартість телефонних дзвінків і SMS. Хвилина коштуватиме не більше 19 євроцентів, SMS - не більше 6 євроцентів.

Раніше повідомлялося про те, що мобільні оператори отримали половину доходів у сфері зв'язку.

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