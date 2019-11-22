Украина осталась без больничных: что делать, если не дают листок нетрудоспособности

В Украине закончились больничные (Коллаж РБК-Украина)

Врачи вынуждены давать пациентам справки, которые не оплачиваются

В Украине закончились бланки больничных, и врачи вынуждены выдавать справки о временной нетрудоспособности. Объяснить отсутствие на рабочем месте работнику с помощью такой справки можно, а вот получить выплаты – нельзя. О том, что происходит, пишет издание "Сегодня".

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации, больничных листков нет не только в Киеве, а во всей Украине. В Министерстве охраны здоровья о проблеме знают, однако говорят, что если где-то бланки отсутствуют, то это вина местных департаментов здравоохранения.

На сайте министерства указано, что только 18 ноября был подписан договор с полиграфическим комбинатом "Зоря", который выиграл торги на печать бланков. Соответственно, бланки появятся в украинских поликлиниках и больницах только к концу года.

А до тех пор – лечащие врачи дают пациентам справку с диагнозом, подписью и мокрой печатью, которую не принимают в бухгалтериях для оплаты.

"Справки не могут быть представлены к оплате, а должны быть заменены на бланк листка нетрудоспособности после восстановления их обеспечения в медучреждениях", - объяснил семейный врач Александр Подлесоцкий.

Как только бланки появятся в медицинских учреждениях – их нужно будет обменять на больничные и для этого нужно держать связь со своими лечащими врачами, так как Фонд социального страхования оплатить дни нетрудоспособности сможет только по официальным бланкам.

"Держите связь со своим лечащим врачом, он скажет, когда бланки будут, и вам поменяют справку на настоящий лист нетрудоспособности. Сейчас вам эту справку дают, чтобы у вас на работе знали, что вы не гуляли, а действительно болели. Такая ситуация, к сожалению, по всей Украине", - сообщили на горячей линии Минздрава.