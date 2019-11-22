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Україна залишилася без лікарняних: що робити, якщо не дають листок непрацездатності

STYLERЖиття    22.11.2019 - 10:11
Україна залишилася без лікарняних: що робити, якщо не дають листок непрацездатності
В Україні закінчилися лікарняні (Колаж РБК-Україна)

Лікарі змушені давати пацієнтам довідки, які не оплачуються

В Україні закінчилися бланки лікарняних і лікарі змушені видавати довідки про тимчасову непрацездатність. Пояснити відсутність на робочому місці працівника з допомогою такої довідки можна, а ось отримати виплати – не можна. Про те, що відбувається, пише видання "Сьогодні".

Як повідомили в Департаменті охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, лікарняних листків немає не тільки в Києві, а по всій Україні. У Міністерстві охорони здоров'я про проблему знають, проте кажуть, що якщо десь бланки відсутні, то це вина місцевих департаментів охорони здоров'я.

На сайті міністерства зазначено, що тільки 18 листопада був підписаний договір з поліграфічним комбінатом "Зоря", який виграв торги на друк бланків. Відповідно, бланки з'являться в українських поліклініках і лікарнях тільки до кінця року.

А до того часу – лікарі дають пацієнтам довідку з діагнозом, підписом та мокрою печаткою, яку не беруть в бухгалтеріях для оплати.

"Довідки не можуть бути представлені до оплати, а повинні бути замінені на бланк листка непрацездатності після відновлення їх забезпечення в медзакладах", - пояснив сімейний лікар Олександр Подлесоцкий.

Як тільки бланки з'являться в медичних установах – їх потрібно буде обміняти на лікарняні і для цього потрібно тримати зв'язок зі своїми лікарями, так як Фонд соціального страхування оплатити дні непрацездатності зможе тільки за офіційними бланками.

"Тримайте зв'язок зі своїм лікуючим лікарем, він скаже, коли бланки будуть, і вам поміняють довідку на справжній листок непрацездатності. Зараз вам цю довідку дають, щоб у вас на роботі знали, що ви не гуляли, а дійсно хворіли. Така ситуація, на жаль, по всій Україні", - повідомили на гарячій лінії МОЗ.

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