Украина снова оказалась в зоне сухой и солнечной погоды: когда прогреется до 34 градусов

Когда в Украину вернется жара

В ближайшие дни в Украине будет сухо и солнечно. Комфортная температура воздуха продержится несколько дней, а потом снова начнет повышаться. С понедельника ожидается жара почти во всех областях страны, во вторник, 27 июля, столбики термометров снова поднимутся до +30 +34 градусов.

Жарче всего будет в западных областях и на юге, там синоптики прогнозируют до +32 +34 градусов. Небольшие грозы пройдутся по отдельным областям на западе, в остальных регионах будет сухо. Днем ожидается от +29 до +31 градуса. Ночная температура поднимется до +17 +19 градусов, на юге до +20 +22 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 27 июля

Погода в Украине 23 июля

В пятницу на востоке страны будет сухо, возможна небольшая облачность. Ночью в регионе от +12 до +16 градусов, днем +25 +27 градусов, местами прогреется до +28 градусов.

На юге без осадков, небольшая облачность. В ночные часы от +15 до +17 градусов, днем от +25 до +28 градусов. В Крыму осадки не прогнозируются, ночью +15 +17 градусов, днем +26 +28 градусов.

В северных областях небольшая облачность, но без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +12 +14 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов.

На западе местами могут пройти небольшие локальные дожди, но в большинстве областей ожидается сухая погода. Ночью в регионе от +12 до +14 градусов, днем столбики термометров покажут от +23 до +26 градусов.

В центральной части страны без осадков, небольшая облачность. Ночью +13 +15 градусов, днем от +25 до +27 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 23 июля

Погода в Киеве

В пятницу, 23 июля, в столице будет сухо, возможна небольшая облачность. Ночью в столице +13 +15 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов.

Такая погода в Киеве продержится до понедельника, а потом температура воздуха снова начнет повышаться. Ночью ожидается +18 +20 градусов, днем до +27 +28 градусов.

Со среды, 28 июля, в столице снова зарядят дожди, возможны грозы. А температура упадет на пару градусов.

Карта погоды в Киеве