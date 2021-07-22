Погода решила сделать передышку: дожди с грозами посетят только один регион

Погода в Украине в ближайшие сутки решила сделать перерыв с катаклизмами. В пятницу в большинстве регионов будет умеренно тепло, а грозы с дождями пройдут только в Карпатах.

Чего ждать от погоды в пятницу, 23 июля, рассказал синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Жара отцепилась, атмосферный фронт ушел прочь, низкое давление сменится повышенным, туч станет меньше, солнца больше. 23 июля везде у нас будет сухо и солнечно. Разве что в Карпатах какие-то локальные дожди с грозами будут пугать собирателей черники", - рассказала Диденко.

Она добавила, что температура воздуха в Украине будет одна из самых комфортных. Местами – потеплеет, местами – спадет сильная жара.

"Температура воздуха также – одна из самых комфортных. Завтра на протяжении дня от севера до юга, от запада до востока в Украине +23 +28 градусов", - написала синоптик.

Карта погоды

В Киеве в пятницу будет солнечно, возможны белые облака, синее небо и комфортная температура воздуха, +24 +25 градусов.

Как предупредила Наталка Диденко, с воскресенья в Украине начнет повышаться температура воздуха.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в воскресенье на востоке и юге температура воздуха поднимется до +28 +31 градуса, в центре, на севере ожидается до +28 градусов, а на западе до +25 +27 градусов. Возможны небольшие грозы.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 25 июля