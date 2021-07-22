Україна знову опинилася в зоні сухої і сонячної погоди: коли прогріється до 34 градусів

Коли в Україну повернеться спека

Найближчими днями в Україні буде сухо і сонячно. Комфортна температура повітря протримається кілька днів, а потім знову почне підвищуватися. З понеділка очікується спека майже у всіх областях країни, у вівторок, 27 липня, стовпчики термометрів знову піднімуться до +30 +34 градусів.

Найспекотніше буде в західних областях і на півдні, там синоптики прогнозують до +32 +34 градусів. Невеликі грози пройдуться по окремих областях на заході, в інших регіонах буде сухо. Вдень очікується від +29 до + 31 градуса. Нічна температура підніметься до + 17 +19 градусів, на півдні до +20 + 22 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 27 липня

Погода в Україні 23 липня

У п'ятницю на сході країни буде сухо, можлива невелика хмарність. Вночі в регіоні від +12 до +16 градусів, вдень +25 +27 градусів, місцями прогріється до + 28 градусів.

На півдні без опадів, невелика хмарність. У нічні години від +15 до +17 градусів, вдень від +25 до + 28 градусів. У Криму опади не прогнозуються, вночі + 15 +17 градусів, вдень +26 + 28 градусів.

У північних областях невелика хмарність, але без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +12 +14 градусів, вдень прогріється до +25 + 27 градусів.

На заході місцями можуть пройти невеликі локальні дощі, але в більшості областей очікується суха погода. Вночі в регіоні від +12 до +14 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +23 до + 26 градусів.

У центральній частині країни без опадів, невелика хмарність. Вночі + 13 +15 градусів, вдень від +25 до + 27 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 23 липня

Погода в Києві

У п'ятницю, 23 липня, в столиці буде сухо, можлива невелика хмарність. Вночі в столиці + 13 +15 градусів, вдень прогріється до +25 + 27 градусів.

Така погода в Києві протримається до понеділка, а потім температура повітря знову почне підвищуватися. Вночі очікується +18 +20 градусів, вдень до +27 + 28 градусів.

З середи, 28 липня, в столиці знову зарядять дощі, можливі грози. А температура впаде на пару градусів.

Карта погоди в Києві