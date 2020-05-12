ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина на карантине: как будут оплачивать больничные из-за самоизоляции

STYLERЖизнь    12.05.2020 - 20:14
Украина на карантине: как будут оплачивать больничные из-за самоизоляции
В Украине будут оплачивать больничные из-за самоизоляции (Коллаж РБК-Украина)

Жителям Украины будут компенсировать больничные листки за период вынужденной самоизоляции

Украинцам будут оплачивать больничные листки, которые придется брать из-за вынужденной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Как сообщили в Фонде социального страхования, жители Украины будут иметь право на возмещение утраченного заработка из-за режима самоизоляции.

Оплачивать такой больничный будут начиная с шестого дня нетрудоспособности и размер компенсации составит 50% утраченного заработка. Продолжительность страхового стажа в данном случае значения не имеет.

В перечень причин временной нетрудоспособности внесли изоляцию из-за COVID-19 и Фонд социального страхования будет осуществлять финансирование таких пособий. Первые пять дней будут финансироваться за счет работодателя, а начиная с шестого дня нетрудоспособности пособие будет начисляться Фондом социального страхования.

Право на такую помощь получат застрахованные лица за период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также те, кто по медицинским показаниям находится на самоизоляции дома, под медицинским наблюдением.

Как отметили в ФСС, выдача больничных листков, которые являются исключительным основанием для начисления указанных выплат от Фонда, на сегодня нормирована.

"Для финансирования помощи, на основании полученного от работника больничного листка с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19–11" работодатель оформляет заявление-расчет, в котором указывает причину нетрудоспособности – 11, то есть изоляция от COVID-19", - говорится в сообщении Фонда социального страхования.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине ввели новые правила выдачи больничных листков.

Теги Новости Украины Министерство социальной политикиКомпенсация
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь