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Україна на карантині: як будуть оплачувати лікарняні через самоізоляцію

STYLERЖиття    12.05.2020 - 20:14
Україна на карантині: як будуть оплачувати лікарняні через самоізоляцію
В Україні будуть оплачувати лікарняні через самоізоляцію (Колаж РБК-Україна)

Жителям України будуть компенсувати лікарняні листки за період вимушеної самоізоляції

Українцям будуть оплачувати лікарняні листки, які доведеться брати через вимушену самоізоляцію у зв'язку з пандемією коронавірусу. Як повідомили у Фонді соціального страхування, жителі України будуть мати право на відшкодування втраченого заробітку через режим самоізоляції.

Оплачувати такий лікарняний будуть починаючи з шостого дня непрацездатності та розмір компенсації складе 50% втраченого заробітку. Тривалість страхового стажу в такому випадку значення не має.

В перелік причин тимчасової непрацездатності внесли ізоляцію при COVID-19 і Фонд соціального страхування буде здійснювати фінансування таких лікарняних. Перші п'ять днів будуть фінансуватися коштом роботодавця, а починаючи з шостого дня непрацездатності допомога буде нараховуватися Фондом соціального страхування.

Право на таку допомогу отримають застраховані особи за період перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я, а також ті, хто за медичними показаннями знаходиться на самоізоляції вдома, під медичним наглядом.

Як зазначили в ФСС, видача лікарняних листків, які є виключною підставою для нарахування зазначених виплат від Фонду, на сьогодні унормована.

"Для фінансування допомоги, на підставі отриманого від працівника лікарняного листка із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19–11" роботодавець оформляє заяву-розрахунок, у якому вказує причину непрацездатності – 11, тобто ізоляція через COVID-19", - йдеться в повідомленні Фонду соціального страхування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні ввели нові правила видачі лікарняних листків.

Теги Новини України Міністерство соціальної політикиКомпенсация
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