Электронные больничные: когда запустят услугу и как это будет работать

Электронные больничные в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Названа дата запуска электронных больничных в Украине

Электронные больничные в Украине заработают с 1 апреля 2020 года. Украинцы смогут получить больничный листок через удобный веб-интерфейс с использованием цифровой подписи. Как отметил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, это нововведение позволит избавиться от фальшивых больничных, а также от необходимости посещать медучреждение для того, чтобы закрыть больничный листок.

Кроме того, информация о пациенте будет попадать в фонд социального страхования и к работодателю автоматически и намного быстрее, что существенно сократит необходимость в бланках строгой отчетности.

"Вместо того, чтобы выписывать больничные ("больничные листы") на бумажных бланках, врачи будут делать это через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи", - отметил Дубилет и сообщил, что внедрение новой системы практически ничего не будет стоить государству, так как она создается на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда.

Ранее сообщалось, что после запуска электронных больничных, пациентам достаточно будет его открыть в присутствии врача. Для каждого медработника будет использоваться цифровая подпись. Чтобы закрыть больничный, достаточно будет позвонить своему лечащему врачу. Все данные будут храниться в специальном реестре.