В Украине новые правила выдачи больничных: что изменилось

Как выйти на больничный в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Минздрав опубликовал новые правила выхода на больничный во время карантина

В связи с изменением работы во время действующего карантина Минздрав внес изменения в порядок выдачи листков нетрудоспособности, а также установило порядок выдачи больничных лицам, находящимся на самоизоляции и обсервации. Так, теперь украинцы могут открыть больничный лист дистанционно.

Министерство здравоохранения Украины Приказом №963 внесло изменения в Инструкцию №455. Внесенными изменениями предусматривается, что на период проведения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), открытие листков нетрудоспособности может осуществляться врачом, который оказывает первичную медицинскую помощь на основании обращения и опроса больного с помощью средств телефонной связи или интернет-телефонии с обязательной записью в медицинской карте амбулаторного больного.

На период временного отстранения от работы лиц, работа которых связана с обслуживанием населения, которые были в контакте с инфекционными больными или является бактерионосителями, в случае невозможности осуществления временного перевода по согласию на другую работу, не связанную с риском распространения инфекционных болезней, листок нетрудоспособности выдается врачом-инфекционистом или лечащим врачом на основании результатов исследований лабораторных центров Министерства здравоохранения Украины.

Кроме того, указанным выше Приказом №963 устанавливается и порядок выдачи больничных листов лицам, находящимся на самоизоляции и обсервации.

Так, на период пребывания застрахованного лица в самоизоляции, обсервации, во временных учреждениях здравоохранения (специализированных госпиталях), в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в соответствии с постановлением КМУ №211, кроме больных лиц, листок нетрудоспособности выдается лечащим врачом на срок, определенный законодательством и отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения.

Напомним, что ранее было названо число украинцев, болеющих COVID-19 за границей.

Также мы писали, что Минздрав уже начал готовиться ко второй волне коронавируса.