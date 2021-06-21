Украина - Австрия: реакция сети на непростой матч

Жены украинских футболистов на стадионе в Бухаресте (фото: instagram.com/uafukraine)

Перед началом игры болельщики на стадионе фантастически исполнили гимн Украины.

В первом тайме первый гол в матче забила сборная Австрии. Это произошло на 21 минуте. Угловой австрийцев стал результативным. Баумгартнер опередил Забарного и подошвой переправил мяч в ворота Бущана.

Отметим, что много украинских болельщиков собрались смотреть игру на Спортивной площади в Киеве, где матч транслировался на больших экранах.

Футбольные болельщики собрались на Спортивной площади в Киеве (фото: Telegram-канал "Типичный Киев".

Пользователи сети прокомментировали матч.