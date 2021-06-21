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Евро 2020: весь самолет вместе с женами украинских футболистов пел "Червону руту" и гимн

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Понедельник 21 июня 2021 18:34
Евро 2020: весь самолет вместе с женами украинских футболистов пел "Червону руту" и гимн Коллаж РБК-Украина: болельщики в самолете поддержали футболистов песнями
Автор: Роман Мирончук

Сборная Украины сегодня, 21 июня, сыграет свой завершающий матч группового этапа на Евро 2020. Поддержать нашу команду в Румынии отправились не только обычные болельщики, но и жены футболистов.

В самолете они все пели "Червону руту" и гимн Украины. Видео опубликовано в сети.

Среди вторых половинок футболистов были замечены жены Тараса Степаненко, Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Романа Яремчука и Сергея Кривцова.

"Душевный полет", - написала Юлия Кривцова в Instagram.

Евро 2020: весь самолет вместе с женами украинских футболистов пел &quot;Червону руту&quot; и гимн

Скриншот с Instagram

Когда начало матча и где смотреть

Матч Украина - Австрия пройдет в Бухаресте на Национальном стадионе в понедельник, 21 июня. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени. Транслировать игру будут телеканалы "Украина" и "Футбол 2".

Какие шансы на победу нашей сборной

В букмекерских конторах победителем матча Украина - Австрия считают подопечных Андрея Шевченко. Победу Украины в этом поединке оценивают коэффициентом 3,53.

Победа сборной Австрия идет с коэффициентом 3,93. А шансы на ничью расценивают коэффициентом 2,05.

С каким счетом украинцам нужно сыграть для выхода в плей офф

Украину в игре с Австрией устроит и победа, и ничья. Если же сборная пройдет в плей офф, то в 1/8 нас ждет сборная Италии.

Напомним, украинцы научили австрийцев песне про Путина.

Мы также писали о том, что футбольный комментатор Вадим Скичко рассказал, какие шансы у Украины одержать победу в сегодняшнем матче.

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