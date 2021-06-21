RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна - Австрія: реакція мережі на непростий матч

Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 21 червня, збірна України зіграла завершальний матч групового етапу на Євро 2020. Наша команда зустрілася зі збірною Австрії у столиці Румунії Бухаресті. Українці програли з рахунком 0:1 Для виходу з другого місця Україні досить було нічиї. В української команди теоретично ще є шанс на продовження свого виступу на Євро 2020, але все залежить вже не від нас.

Матч приходив на стадіоні "Національ Арена", де зібралися багато вболівальників, включаючи дружин наших футболістів.

Дружини українських футболістів на стадіоні в Бухаресті (фото: instagram.com/uafukraine)

Перед початком гри вболівальники на стадіон фантастично виконали гімн України.

У першому таймі перший гол в матчі забила збірна Австрії. Це сталося на 21 хвилині. Кутовий австрійців став результативним. Баумгартнер випередив Забарного і підошвою переправив м'яч у ворота Бущана.

Зазначимо, що багато українських уболівальників зібралися дивитися гру на Спортивній площі в Києві, де матч транслювався на великих екранах.

Футбольні вболівальники зібралися на Спортивній площі в Києві (фото: Telegram-канал "Типовий Київ".

Користувачі мережі прокоментували матч.

  • Боляче дивитися на таку гру;
  • Який чемпіонат, така і збірна, Малиновський і Ко просто ніякі;
  • А як добре починалося - порвемо, на ліво і направо, а як виходить ...
  • Буду вірити до останньої секунди!!!
  • Ну, другий тайм злегка краще, дивимося;
  • Катають, як дворову команду! Паса немає, осмисленої гри немає! Найгірша гра на чемпіонаті зі всіх команд - ганьба!

Нагадаємо, по дорозі в Бухарест весь літак разом з дружинами українських футболістів співав "Червону руту" і гімн України.

Ми також писали про те, що українці навчили австрійців пісні про Путіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футболевро 2020