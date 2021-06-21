Україна - Австрія: реакція мережі на непростий матч

Дружини українських футболістів на стадіоні в Бухаресті (фото: instagram.com/uafukraine)

Перед початком гри вболівальники на стадіон фантастично виконали гімн України.

У першому таймі перший гол в матчі забила збірна Австрії. Це сталося на 21 хвилині. Кутовий австрійців став результативним. Баумгартнер випередив Забарного і підошвою переправив м'яч у ворота Бущана.

Зазначимо, що багато українських уболівальників зібралися дивитися гру на Спортивній площі в Києві, де матч транслювався на великих екранах.

Футбольні вболівальники зібралися на Спортивній площі в Києві (фото: Telegram-канал "Типовий Київ".

Користувачі мережі прокоментували матч.