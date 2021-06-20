Украина - Австрия: интересный прогноз известного комментатора

Уже 21 июня сборная Украины по футболу сыграет в групповом матче Евро-2020 с очень сильной командой - сборной Австрии. Это заключительный тур группы С, в котором Украина и Австрия определят, кто займет второе место.

Обе команды устроит ничья

"Матч Австрия - Украина - это последний тур на Евро, поединок, в котором обе команды может даже устроить ничья. Объясню почему. В случае ничьей Украина выйдет со второго места в группе, а Австрия, если наберет четыре очка, станет одной из лучших команд, занявших третьи места, то есть тоже будут в плей-офф", - рассказывает эксперт.

Комментатор добавил, что конечно, австрийцы попытаются побороться за второе место. Однако если у них будет возможность сыграть вничью с Украиной и это им позволит пройти в следующий раунд, они могут попытаться использовать эту опцию.

Австрия сильнее наших предыдущих соперников - Северную Македонию

"Сборная Австрии - это команда намного сильнее сборной Северной Македонии. Здесь собрано большое количество футболистов, качественных команд из топ-чемпионатов. Например, Бундеслига - это 80% сборной Австрии среди тех, кто играет на поле. Исключение лишь вратарь из "Уотфорда" Бахман, левый защитник Ульмер из "Зальцбурга", все остальные футболисты - представители немецкой Бундеслиги. И не будем забывать о капитане Дэвиде Алабу, который недавно подписал контракт с мадридским Реалом", - уверен Скичко.

По мнению комментатора, это все показывает, на каком уровне сейчас находится сборная Австрии. Но вот коллективно у австрийцев не все получается.

"У них хорошо с набором кадров, есть тактическая гибкость, но совсем другое дело, как они играют коллективно - скажем, их матч против Нидерландов не особо впечатлил", - добавил эксперт.



Вадим Скичко считает, что против сборной Украины австрийцы будут идти вперед с первых минут, а потом уже как получится - будут ориентироваться по тому, что смогут получить. Они могут сыграть как с четырьмя, так и с тремя защитниками и с очень активными флангами.



"Австрия сильнее Северной Македонии, но слабее Нидерландов. Украинцы проиграли Нидерландам и обыграли Северную Македонию. И вот имеем золотую середину. Поэтому думаю, что ничья - это весьма вероятный вариант в противостоянии австрийцев и украинцев в Бухаресте", - поделился футбольный комментатор.

Где и когда смотреть игру

Матч Украина - Австрия состоится в Бухаресте (Румыния) на Национальном стадионе и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В свободном доступе третий поединок команды Андрея Шевченко на чемпионате Европы покажет ТРК Украина. Старт трансляции в 18:50. Кроме того, поединок на ТРК Украина можно посмотреть онлайн на сервисе MEGOGO.