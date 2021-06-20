Україна - Австрія: цікавий прогноз відомого коментатора

Вже 21 червня збірна України з футболу зіграє у груповому матчі Євро-2020 з дуже сильною командою - збірної Австрії. Це заключний тур групи С, в якому Україна і Австрія визначать, хто посяде друге місце.

Обидві команди влаштує нічия

"Матч Австрія - Україна - це останній тур на Євро, поєдинок, у якому обидві команди може навіть влаштувати нічия. Поясню чому. У разі нічиєї Україна вийде із другого місця у групі, а Австрія, якщо набере чотири очки, стане однією із найкращих команд, що посіли треті місця, тобто теж будуть в плей-офф", - розповідає експерт.

Коментатор додав, що звичайно, австрійці спробують позмагатися за друге місце. Проте якщо у них буде можливість зіграти внічию з Україною і це їм дозволить пройти у наступний раунд, вони можуть спробувати використати цю опцію.

Австрія сильніша за наших попередніх суперників - Північну Македонію

"Збірна Австрії - це команда набагато сильніша за збірну Північної Македонії. Тут зібрана велика кількість футболістів, якісних команд із топ-чемпіонатів. Наприклад, Бундесліга - це 80% збірної Австрії серед тих, хто грає на полі. Виняток лише воротар із "Вотфорда" Бахман, лівий захисник Ульмер із "Зальцбурга", усі решта футболістів - представники німецької Бундесліги. І не забуваймо про капітана Девіда Алабу, який нещодавно підписав контракт із мадридським Реалом", - впевнений Скічко.

На думку коментатора, це все показує, на якому рівні зараз перебуває збірна Австрії. Але от колективно в австрійців не все виходить.

"У них добре із набором кадрів, є тактична гнучкість, але зовсім інша справа, як вони грають колективно - скажімо, їхній матч проти Нідерландів не особливо вразив", - додав експерт.



Вадим Скічко вважає, що проти збірної України австрійці йтимуть уперед з перших хвилин, а потім вже як вийде - будуть орієнтуватися по тому, що зможуть здобути. Вони можуть зіграти як з чотирма, так і з трьома захисниками та з дуже активними флангами.



"Австрія сильніша за Північну Македонію, але слабша за Нідерланди. Українці програли Нідерландам та обіграли Північну Македонію. І ось маємо золоту середину. Тож думаю, що нічия - це доволі ймовірний варіант у протистоянні австрійців та українців у Бухаресті", - поділився футбольний коментатор.

Де і коли дивитися гру

Матч Україна - Австрія відбудеться в Бухаресті (Румунія) на Національному стадіоні і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

У вільному доступі третій поєдинок команди Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи покаже ТРК Україна. Старт трансляції о 18:50. Крім того, поєдинок на ТРК Україна можна подивитися онлайн на сервісі MEGOGO.