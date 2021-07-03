Украина - Англия: комментатор дал прогноз на важнейший матч Евро 2020

Прогноз на матч Украина - Англия

Соперник у Украины чрезвычайно сильный, с такой сборной наши футболисты еще не встречалась на этом Евро, отметил эксперт.

"Нидерланды, Швеция, Австрия - не такой мощности, а о Северной Македонии вообще нет смысла говорить. Англия - это самый сильный соперник, который только мог бы быть у сборной Украины на этой стадии соревнований", - рассказал Скичко.

Он обратил внимание, что после того, как выяснились четвертьфинальные пары в Евро, Англию считают главным претендентом на победу в этом турнире. Полуфиналы и финал пройдут на "Уэмбли", то есть дома у англичан. Поэтому им надо в Риме побеждать, проходить Украину и играть полуфинальный, а может и финальный поединок у себя дома. Поэтому мотивация у них просто заоблачная! Кроме того, это молодая и очень амбициозная команда.

Гарет Саутгейт имеет просто безграничное доверие и от болельщиков, и от футбольных английских функционеров. Сейчас складывается очень устойчивое впечатление, что нынешняя сборная Англии может переписать историю.

"Последняя победа на крупном турнире у англичан была еще в 1966 году, с тех пор они только страдают, только верят... Но эта вера заканчивается где-то на стадии полуфинала. А сейчас выход в полуфинал - не просто задача минимум, а то, что англичане себе уже давно запланировали", - говорит специалист.

Конечно, на руку сборной Украины может сыграть то, что англичане вроде как недооценивают украинцев или считают дело сделанным. Однако это не так! Украина доказала, что даже в не совсем благоприятных условиях способна получать нужный результат, как было во втором тайме в матче с Нидерландами или в поединке со Швецией.

"У желто-синих, однозначно, есть характер, и они могут дожимать. Но опять обращаю ваше внимание на то, что нынешняя сборная Англии очень мощная команда", - .указал Скичко.

В предстоящем матче есть несколько важных фактов:

Первое - это то, что Англия стала единственной сборной, которая на этом Евро еще не пропускала мячей. Единственная команда с идеальной защитой.

Второй факт - сборная Украины очень трудно играет матчи под нагрузкой с малой паузой между поединками. Об этом, в частности, говорил Андрей Шевченко. То есть, трудно играть вторые матчи в квалификации. Например, когда ты сыграл один матч, а дальше три-четыре дня играешь следующий поединок. Так, между матчем со шведами и матчем с англичанами пауза всего четыре дня. И было заметно насколько физически украинцы подсели на исходе игры со шведами. Та же история была против австрийцев.

"Поэтому вот эти несколько факторов могут сыграть не в пользу Украины. Думаю, что англичане победят в основное время и выйдут дальше, потому что они фавориты и способны это доказать, ведь команда у них просто очень сильная", - рассказал Скичко.

Вадим Скичко (фото: instagram.com/vadym_skichko)

Интересные факты о матче Украина - Англия

Футбольный поединок стартует на стадионе "Стадио Олимпико" в Риме в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию матча будут вести на телеканале "Украина".

В Италии сейчас действуют жесткие карантинные ограничения, поэтому болельщиков из других стран поддержать команды не пустят.

Нынешний матч для англичан станет первым на Евро, в котором команде предстоит играть на чужом поле, поэтому они будут лишены преимущества домашнего поля.

К игре против Англии готовились 24 футболиста. Впрочем, как заметил вчера главный тренер Андрей Шевченко, из-за повреждения с британцами не сможет сыграть Александр Зубков.

Стадион "Стадио Олимпико" в Риме, где состоится матч Украина - Англия (фото Павла Кубанова / uaf.ua)

Также пропустит игру нападающий сборной Украины Артем Беседин после травмы, полученной в прошлом матче со шведами - футболист выбыл на полгода из-за перелома и повреждения связок колена, которые ему нанес Маркус Даниэльссон.

Ранее, перед тем как стать главным тренером нашей сборной, Андрей Шевченко уже забивал англичанам в 2009 году. Да и особенности британского футбола Шева знает не по наслышке, пробыв в составе команды "Челси" с 2006 по 2008 год.