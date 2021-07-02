Артем Беседин, которого поддерживает вся Украина, сделал первое заявление: "мне очень жаль"

Артем Беседин сделал первое заявление после полученной жуткой травмы в матче Украина-Швеция на Евро 2020. Нападающий нашей сборной выбыл на полгода из-за перелома и повреждения связок колена , но держится молодцом.

Беседин рассказал в комментарии Tribuna.com , как чувствует себя сейчас, а также поведал, извинился ли перед ним защитник шведов Маркус Даниэльссон.

"Мне очень жаль, что не смогу быть с командой на поле, но буду поддерживать всем сердцем. Уверен, все игроки отдадут на поле все, чтобы добиться нужного результата с Англией. Также хочу поблагодарить болельщиков и партнеров по команде за поддержку после травмы. Да, было обидно, но поддержка помогает все это пережить", - признался Артем.

По словам нашего футболиста, после матча Даниэльссон подошел и извинился перед ним.

"Он, конечно, сыграл грубо. Но это же не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. В этот раз не повезло мне. Я залечу травму, вернусь сильнее и постараюсь в будущем помочь "Динамо" и сборной", - сказал Беседин.

Как извинялся Даниэльссон?

Сам швед признается, что видел повтор эпизода на фото, и "это выглядит совсем не хорошо".

Фото: Беседин получил серьезную травму (instagram.com/fc_dynamo_kyiv)

"У меня не было намерения причинить вред. Я сказал ему это, и надеюсь, он быстро восстановится. Он не говорит по-английски, и их капитан переводил - все выглядело так, будто Беседин принял мои извинения", - сказал ранее защитник сборной Швеции.

За Беседина держат кулаки все украинцы

После матча со шведами почти все футболисты сборной написали в соцсетях, что посвящают победу Беседину.

"Хочу выразить слова поддержки Артему Беседин. Вчера мы вместе сделали все ради победы. Но, к сожалению следующий матч будет для нас по разные стороны поля. Возвращайся скорее. Мы - одна сборная!" - написал капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко после матча.

Фото: Андрей Ярмоленко поддержал Беседина (instagram.com/yarmolenkoandrey)

"Артем прошел сложные испытания в последние годы. У него недавно родились дети. Мы все его поддерживаем, он с нами. Ребята будут играть против Англии еще и за Беседина", - сказал главный тренер сборной Андрей Шевченко.

Александр Зинченко и Руслан Малиновский также поддерживают своего друга: "Держись, Артем, мы все с тобой!".

Простые болельщики массово пишут в сети слова поддержки Артема и желают ему скорейшего выздоровления.

Фото: Артем Беседин (instagram.com/artembesedin)

На сайте официального интернет-представительства президента Украины даже появилась петиция, в которой Зеленскому предлагают наградить футболиста орденом "За мужество".

"Предлагаю наградить футболиста сборной Украины по футболу Беседина государственной наградой орденом "За мужество", за выявленные в матче 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу 2021 жертвенность и мужество, которые стали одной из весомых причин успеха нашей сборной", - написал автор петиции №22/118988-еп Игорь Данильченко.