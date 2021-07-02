Украина - Англия: букмекеры определили победителя матча
Сборная Украины встретится с командой Англии в матче 1/4 финала Евро 2020 на стадионе в Риме 3 июля. Для сине-желтых игра, по всей видимости, может стать довольно напряженной, хотя и англичане впервые за турнир лишатся преимущества домашнего поля. Букмекеры оценили шансы подопечных Андрея Шевченко одержать верх в матче, закрепив успех после победы над шведами.
Какие принимаются ставки накануне соревнования, и какой прогноз аналитиков на исход игры - читайте в материале ниже.
В букмекерских конторах считают, что сборная Украина в матче с англичанами не сможет стать триумфатором.
- Так, в компании Parimatch победу команды Англии в этом поединке оценивает коэффициентом 1,45.
На то, что матч завершится с ничейным счетом, указан коэффициент 4,50.
Выигрыш сборной Украины значится с коэффициентом 9,10.
В двойном исходе коэффициенты поданы такие: Украина не проиграет 3,00 / ничьи не будет 1,25 / Англия не проиграет 1,09.
Букмекеры определили победителя матча Украина - Англия на Евро 2020 3 июля (фото: скрин parimatch.com)
- Прогноз на матч букмекеров из Betfair тоже не радужный для украинских болельщиков. Эксперты считают, что у британцев гораздо больше шансов победить в этой футбольной встрече.
В частности, на викторию сборной Англии в основное время (90 минут) идет коэффициент 1,4.
Выигрыш сборной Украины оценивается коэффициентом в 9,0.
На ничью указывается коэффициент 4,5.
Прогноз на дополнительное время и серия пенальти:
Победа сборной Англии идет с коэффициентом 1,2.
Победа сборной Украины - 4,5.
Букмекеры назвали фаворита матча Украина - Англия 3 июля (фото: скрин betfair.com)
- Британские букмекеры на ladbrokes.com тоже убеждены в победе своих футболистов в этом матче.
Так, на выигрыш сборной Англии в основное время идут ставки 4 к 9.
На победу украинцев в этой игре ставят 15 к 2.
Напомним, что матч Украина - Англия на Евро 2020 в Риме состоится 3 июля, трансляция начнется в 22:00 (по киевскому времени) на телеканале "Украина". Болельщиков из обеих стран не пустят в Италию из-за карантинных ограничений.
Ранее сообщалось, что Александр Усик пригрозил англичанам перед матчем с Украиной и озвучил свой прогноз.