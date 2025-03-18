Укорочений тренч і куртка з контрастним комірцем: як виглядає наймодніший верхній одяг на весну

Робоча куртка

Робоча куртка з контрастним коміром або, як її ще називають, куртка в стилі кантрі, "куртка діда" на піку популярності вже кілька сезонів поспіль. Це стильний і функціональний елемент одягу, який поєднує традиційний сільський стиль із сучасними модними акцентами.

Стилістка зазначила, що можна вибрати полегшений варіант такої куртки на тепліші весняні дні.



Куртка в стилі кантрі на весну 2025 (скриншот)

Тренч

Тренч - модель дощового плаща з незмінними атрибутами: він зазвичай двобортний, з погонами та відкладним коміром, манжетами, кокеткою, поясом і розрізом ззаду. Шиють його з вовняної або бавовняної тканини з водовідштовхувальним ефектом, а також зі шкіри або екошкіри. Тренч можна носити поверх светра, водолазки або кардигана, щоб створити багатошаровий стиль.

"Найкраще підібрати класичний тренч в довжині міді, але з цікавими акцентами: у тренді додаткові шарфи, небанальні відтінки", - підкреслила стилістка.



Тренч на весну 2025 (скриншот)

Укорочений тренч

Укорочений тренч - це стильний і універсальний варіант класичного тренча, який став дуже популярним в останні сезони. Такий верхній одяг має вкорочену довжину (зазвичай до середини стегна або трохи вище), що робить його легшим і зручнішим для весняного або осіннього сезону.

Такий варіант тренча навесні 2025 можна носити як з класичними штанами та джинсами, так і з шортами в тепліші дні.



Укорочений тренч на весну 2025 (скриншот)

Куртка в утилітарному стилі

Куртка в утилітарному стилі з великими кишенями - практичний вибір на кожен день. Вільний крій і властиві деталі гармонійно компенсуватимуть офіційність образу, тож носити такий верхній одяг можна навіть із костюмами в строгому діловому стилі.



Куртка в утилітарному стилі на весну 2025 (скриншот)

Стилістка пропонує придивитися на весну модель світло-бежевого відтінку, яка чудово доповнить будь-який образ.

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