Зірка "Холостяка" показала, як носити найтрендовіші джинси весни 2025

Джинси з дірками, прорізами на колінах або нерівними краями - один із трендів, який повертається в моду 2025 року. Цей стильний варіант джинсів поєднує в собі зручність класичних моделей і агресивні елементи, що робить їх ідеальними для створення неформальних, але водночас модних образів.

Як рвані джинси стилізує зірка "Холостяка"

Погорєлова вибрала модні в цьому сезоні сірі джинси з ефектом "варьонки", рваними елементами в області стегон і нерівними краями знизу.



Саша Погорєлова (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Їх вона доповнила сірим укороченим лонгслівом на ґудзиках, а також зручними кросівками.



Дівчина показала стильний образ на весну 2025 (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Зверху вона накинула шкіряну куртку в стилі оверсайз з ефектом зістареної шкіри. Завершувала образ невелика сумочка світло-сірого відтінку.



Зірка "Холостяка" показала стильний лук на весну (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Чому сірі рвані джинси стали трендом

Універсальність кольору

Сірий - це нейтральний колір, який легко комбінується з будь-яким верхом, чи то простий білий топ, кольоровий светр чи навіть стильний піджак. Такий відтінок додає образу сучасності та елегантності порівняно з традиційними синіми джинсами.

Рвані деталі

Рвані джинси надають характеру і сміливості. Рвані елементи, особливо на колінах або на швах, створюють образ, що підходить для молодіжної аудиторії та любителів вуличного стилю. Це додає нотки бунтарства, що часто стає основною рисою сучасної моди.

Легкість і комфорт

Сірі рвані джинси зручні та практичні, а їхній стиль робить їх придатними для будь-яких випадків: від прогулянок містом до вечірок або зустрічей з друзями. Вони дають змогу поєднувати комфорт і трендовий вигляд.



Саша Погорєлова показала тренди весни 2025 (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Як носити сірі рвані джинси навесні 2025

Повсякденний образ

Поєднуйте сірі рвані джинси з простою білою футболкою або світшотом. Додайте стильні кеди або чоботи на низькому ходу й отримаєте бездоганний лук для прогулянок або зустрічей з друзями.

Для вечірнього виходу

Якщо ви хочете створити більш вишуканий образ, комбінуйте сірі рвані джинси з елегантним блейзером і витонченими туфлями або ботильйонами. Додайте стильні аксесуари, щоб підкреслити свій смак.

З верхнім одягом

Весна - це ідеальний час для джинсів, тож варто додати в образ стильну куртку або пальто. Легкий тренч або косуха чудово доповнять розірвані джинси, створюючи яскравий контраст між елементами одягу.

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