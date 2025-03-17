Модні антитренди 2025: що треба негайно викинути з гардероба, щоб не виглядати застаріло

2025 рік диктує нові правила стилю, і деякі речі варто залишити в минулому, щоб не виглядати старомодно. Які тренди офіційно стали антитрендами? Що краще прибрати з гардероба, а що можна адаптувати до сучасних тенденцій?

Відповіді на ці питання РБК-Україна (проект Styler) дала відома українська стилістка, фешн-експертка та інфлюенсерка Галина Денисюк.

За словами експертки, у 2025 році на піку популярності залишається якість, зручність та виваженість в образі. Тому деякі речі, які колись були на вершині модних тенденцій, сьогодні можуть виглядати неактуально та навіть псувати загальне враження.

Що точно варто викинути з гардероба у 2025 році

Стилістка радить попрощатися з кількома застарілими трендами.

Надмірна логоманія

"Великі написи та кричущі брендові принти. Зараз стильність - це про якість та посадку, а не про те, щоб на весь одяг було написано, скільки він коштує", - пояснює експертка.

Ультраобтислий крій

"Дуже вузькі речі, які буквально “впинаються” в тіло, виглядають вже неактуально. Це стосується і лосин, які носять як штани - краще віддати перевагу більш структурованим силуетам", - коментує Галина.

Синтетичні блискучі тканини

"Ще один антитренд - це синтетичні блискучі тканини, особливо дешевий сатин або глянцевий поліестер. Вони можуть зіпсувати навіть добре продуманий образ, роблячи його візуально неякісним", - говорить фешн-експертка.

Надмірний блиск та стрази

Речі, щедро прикрашені штучними каменями та стразами, особливо в повсякденному одязі, втратили свою актуальність. Краще, за словами Галини, обирати більш стримані та елегантні деталі.

Білі туфлі

Хоча колись білі туфлі були дуже популярними, у 2025 році вони можуть виглядати недоречно. Стилістка рекомендує віддати перевагу взуттю нейтральних або пастельних відтінків.

Кислотні відтінки

Надто яскраві, "кислотні" кольори більше не в тренді. Сучасна мода тяжіє до природних та приглушених тонів, які додають образу вишуканості.

Які речі у гардеробі можуть "дешевити" образ?

Експертка також назвала кілька елементів, які можуть негативно вплинути на сприйняття вашого стилю.

"Щодо речей, які можуть “дешевити” образ, тут все просто. Це занадто відвертий одяг без балансу: коли в одному образі одночасно і коротка сукня, і глибоке декольте, і блискучий матеріал", - говорить вона.

Важливо дотримуватися міри та створювати гармонійні образи.

Також не додає стилю, а навпаки, може негативно вплинути на ваш імідж, носіння підроблених брендових аксесуарів або одягу.

"Інвестуйте в якісні речі менш відомих марок, які підкреслять ваш смак", - радить експертка.

Також варто бути обережними з надто високими підборами поганої якості - вони можуть миттєво зробити образ дешевшим. Загалом якісне та зручне взуття - запорука стильного вигляду.

"Попри зовнішню привабливість, незручне взуття може зіпсувати ваш настрій та впевненість. Комфорт повинен бути на першому місці, адже він безпосередньо впливає на вашу поставу та загальний вигляд", - додає вона.

Тренди 2025: на що звернути увагу

Денисюк також нагадала про актуальні тренди 2025 року, які допоможуть виглядати стильно та сучасно:

бохо-шик

асиметричні силуети

максималізм в аксесуарах

спортивний шик.

"Сучасний стиль - це про виваженість, баланс і якість. Іноді краще мати менше речей, але кожна з них буде справді стильна та універсальна", - підсумувала стилістка.

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