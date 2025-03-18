Укороченный тренч и куртка с контрастным воротничком: как выглядит самая модная верхняя одежда на весну

Рабочая куртка

Рабочая куртка с контрастным воротником или, как ее еще называют, куртка в стиле кантри, "куртка деда" на пике популярности уже несколько сезонов подряд. Это стильный и функциональный элемент одежды, который сочетает традиционный деревенский стиль с современными модными акцентами.

Стилист отметила, что можно выбрать облегченный вариант такой куртки на более теплые весенние дни.



Куртка в стиле кантри на весну 2025 (скриншот)

Тренч

Тренч - модель дождевого плаща с неизменными атрибутами: он обычно двубортный, с погонами и отложным воротником, манжетами, кокеткой, поясом и разрезом сзади. Шьют его из шерстяной или хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающим эффектом, а также из кожи или эко-кожи. Тренч можно носить поверх свитера, водолазки или кардигана, чтобы создать многослойный стиль.

"Лучше всего подобрать классический тренч в длине миди, но с интересными акцентами: в тренде дополнительные шарфы, небанальные оттенки", - подчеркнула стилист.



Тренч на весну 2025 (скриншот)

Укороченный тренч

Укороченный тренч - это стильный и универсальный вариант классического тренча, который стал очень популярен в последние сезоны. Такая верхняя одежда имеет укороченную длину (обычно до середины бедра или чуть выше), что делает его более легким и удобным для весеннего или осеннего сезона.

Такой вариант тренча весной 2025 можно носить как с классическими брюками и джинсами, так и с шортами в более теплые дни.



Укороченный тренч на весну 2025 (скриншот)

Куртка в утилитарном стиле

Куртка в утилитарном стиле с большими карманами - практичный выбор на каждый день. Свободный крой и присущие детали будут гармонично компенсировать официальность образа, так что носить такую ​​верхнюю одежду можно даже с костюмами в строгом деловом стиле.



Куртка в утилитарном стиле на весну 2025 (скриншот)

Стилист предлагает присмотреть на весну модель светло-бежевого оттенка, которая отлично дополнит любой образ.

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