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"Косил" от армии? Минобороны проверит Зеленского

STYLERВыборы 2019    12.04.2019 - 13:14
"Косил" от армии? Минобороны проверит Зеленского
Зеленский возможно уклонялся от армии (Коллаж РБК-Украина)

Зеленского решили проверить на уклонения от службы в армии

Кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложили проверить на дезертирство. Об этом заявила народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол во время часа вопросов к правительству. Она задала соответствующий вопрос Министерству обороны Украины, чтобы узнать, не было ли дезертирства Владимира Зеленского в 2014 году.

"В СМИ прошла тревожная информация, что один из кандидатов не готов брать на себя функции защитника, речь идет о том, что якобы в 2014 году господин Зеленский отказался от призыва, то есть отказался выполнять функции защитника", - сказала Чорновол и добавила, что эту информацию надо подтвердить или опровергнуть как можно быстрее.

"Уклонение от воинской обязанности - это уголовное дело. Хотелось бы услышать, если это правда, возбуждено ли по этому вопросу уголовное дело, ведь речь идет о таком преступлении как дезертирство", - сказала народный депутат и передал запрос представителю министерства, первому заместителю министра обороны Ивану Руснаку.

Он в свою очередь пообещал, что в Министерстве обороны постараются предоставить ответ в течении дня.

&quot;Косил&quot; от армии? Минобороны проверит Зеленского

Петро Порошенко и Владимир Зеленский готовятся к дебатам (Коллаж РБК-Украина)

В сети отреагировали на подобный запрос и написали, что это нужно было выяснить давно, еще до того, как стартовала избирательная компания.

Известный адвокат Олег Погорелый рассказал, что в 2014 году Владимира Зеленского не могли призывать в армию и объяснил почему.

"Там сейчас начнется. Депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол направила запрос в МО по поводу: а служил ли ЗЕ! в армии, и не уклонялся ли он от службы в 2014 году. Так вот я вам скажу, что он не мог быть призван, так как имел детей 11 лет и 1 годик по состоянию на 2014 год. Наличие несовершеннолетних (малолетних) 2-х детей, не давало права государству призывать ЗЕ! в армию", - написал юрист на своей странице в Facebook.

&quot;Косил&quot; от армии? Минобороны проверит Зеленского

Скриншот поста (facebook.com/oleg.pogorilyy)

В сети пользователи начали сообщать количество повесток, которые приходили Владимиру Зеленскому и строить предположения о том, почему кандидат в президенты мог не пойти служить армию.

  • "Верно, все надо проверить. Что это за мужик, который в армии не был?"
  • "И меня этот вопрос давно интересует"
  • "Ему четыре повестки приходило. Родители отмазали, потому что концерты у Вовы"
  • "Как они все достали. А сыночек Свинарчука тоже будет проверен?"
  • "До первого тура надо было проверять"

Напомним, ранее мы сообщали о том, что новое видео с Владимиром Зеленским взбудоражило украинцев в социальных сетях. В ролике кандидата в президенты Украины не сбивает грузовик, а на него высыпается много наркотического вещества.

Новый ролик с Владимиром Зеленским (facebook.com/pg/BoycotteInUkraine)

Также ранее мы писали о том, что Коломойский подтвердил, что его адвокат предоставляет свои услуги также и кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому.

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