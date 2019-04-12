"Косил" от армии? Минобороны проверит Зеленского

Зеленского решили проверить на уклонения от службы в армии
Кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложили проверить на дезертирство. Об этом заявила народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол во время часа вопросов к правительству. Она задала соответствующий вопрос Министерству обороны Украины, чтобы узнать, не было ли дезертирства Владимира Зеленского в 2014 году.
"В СМИ прошла тревожная информация, что один из кандидатов не готов брать на себя функции защитника, речь идет о том, что якобы в 2014 году господин Зеленский отказался от призыва, то есть отказался выполнять функции защитника", - сказала Чорновол и добавила, что эту информацию надо подтвердить или опровергнуть как можно быстрее.
"Уклонение от воинской обязанности - это уголовное дело. Хотелось бы услышать, если это правда, возбуждено ли по этому вопросу уголовное дело, ведь речь идет о таком преступлении как дезертирство", - сказала народный депутат и передал запрос представителю министерства, первому заместителю министра обороны Ивану Руснаку.
Он в свою очередь пообещал, что в Министерстве обороны постараются предоставить ответ в течении дня.
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В сети отреагировали на подобный запрос и написали, что это нужно было выяснить давно, еще до того, как стартовала избирательная компания.
Известный адвокат Олег Погорелый рассказал, что в 2014 году Владимира Зеленского не могли призывать в армию и объяснил почему.
"Там сейчас начнется. Депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол направила запрос в МО по поводу: а служил ли ЗЕ! в армии, и не уклонялся ли он от службы в 2014 году. Так вот я вам скажу, что он не мог быть призван, так как имел детей 11 лет и 1 годик по состоянию на 2014 год. Наличие несовершеннолетних (малолетних) 2-х детей, не давало права государству призывать ЗЕ! в армию", - написал юрист на своей странице в Facebook.
Скриншот поста (facebook.com/oleg.pogorilyy)
В сети пользователи начали сообщать количество повесток, которые приходили Владимиру Зеленскому и строить предположения о том, почему кандидат в президенты мог не пойти служить армию.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что новое видео с Владимиром Зеленским взбудоражило украинцев в социальных сетях. В ролике кандидата в президенты Украины не сбивает грузовик, а на него высыпается много наркотического вещества.
Новый ролик с Владимиром Зеленским (facebook.com/pg/BoycotteInUkraine)
Также ранее мы писали о том, что Коломойский подтвердил, что его адвокат предоставляет свои услуги также и кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому.