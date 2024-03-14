UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Uklon припиняє роботу вночі: що трапилося

Uklon припинить роботу вночі з 14 березня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Додаток для виклику таксі Uklon більше не буде працювати під час комендантської години. Перше блокування відбудеться в ніч з 14 на 15 березня. Таке рішення в компанії прийняли через звернення Патрульної поліції Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення гендиректора сервісу Сергія Гришкова у Facebook.

За словами Гришкова, компанія Uklon завжди діяла, діє й буде діяти в правовому полі. Тому були проведені консультації щодо роботи під час комендантської години.

"На цьому тижні ми провели консультації щодо роботи сервісу в комендантську годину. Також 07 березня 2024 року до нас надійшло звернення Патрульна поліція Києва щодо розгляду можливості припинення надання послуг під час комендантської години", - зазначив гендиректор компанії.

Він відзначив, що компанія з повагою ставиться до роботи правоохоронної системи України та приймає запит. Також в Uklon розраховують і на повагу правоохоронних органів до вітчизняного бізнесу.

"Ми ініціювали технічні доробки нашого сервісу, які були сьогодні завершені. Перше обмеження роботи нашого сервісу буде здійснено в ніч з 14.03.2024 на 15.03.2024 і надалі буде діяти по всій Україні відповідно до комендантських годин кожного з регіонів", - попередив Гришков.

У коментарях він пояснив, що компанія й до того діяла у правовому полі і Uklon - це онлайн-платформа, а не служба таксі. Тобто, вона надавала доступ до онлайн-сервісу як пасажирам, так і водіям.

"За 2 роки ми отримали перше звернення-рекомендацію від правоохоронних органів та відреагували на нього. Тому, з початку повномасштабної війни ми ні на мить не вимикали наш сервіс, в перші місяці взагалі були ЄДИНИМ сервісом який 24/7 евакуював людей, розвозив ліки, паливо та їжу", - зазначив він.

Гришков додав, що компанія орієнтувалася на запит суспільства. Основний напрямок для поїздок вночі був - вокзали та лікарні.

"Також, як єдина альтернатива кудись добратися у випадку екстреної ситуації чи трагедії. Але зараз отримали рекомендацію та виконуємо її", - резюмував він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Uklonтаксисты