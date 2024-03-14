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Uklon прекращает работу ночью: что случилось

Uklon прекратит работу ночью с 14 марта (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Приложение для вызова такси Uklon больше не будет работать во время комендантского часа. Первая блокировка состоится в ночь с 14 на 15 марта. Такое решение в компании приняли из-за обращения Патрульной полиции Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение гендиректора сервиса Сергея Гришкова в Facebook.

По словам Гришкова, компания Uklon всегда действовала, действует и будет действовать в правовом поле. Поэтому были проведены консультации по работе во время комендантского часа.

"На этой неделе мы провели консультации по работе сервиса в комендантский час. Также 07 марта 2024 к нам поступило обращение Патрульная полиция Киева о рассмотрении возможности прекращения предоставления услуг во время комендантского часа", - отметил гендиректор компании.

Он отметил, что компания с уважением относится к работе правоохранительной системы и принимает запрос. Также в Uklon рассчитывают и на уважение правоохранительных органов отечественному бизнесу.

"Мы инициировали технические наработки нашего сервиса, которые были сегодня завершены. Первое ограничение работы нашего сервиса будет осуществлено в ночь с 14.03.2024 на 15.03.2024 и в дальнейшем будет действовать по всей Украине в соответствии с комендантскими часами каждого из регионов", - предупредил Гришков.

В комментариях он объяснил, что компания и до этого действовала в правовом поле и Uklon - это онлайн-платформа, а не служба такси. То есть она предоставляла доступ к онлайн-сервису как пассажирам, так и водителям.

"За 2 года мы получили первое обращение-рекомендацию от правоохранительных органов и отреагировали на него. Поэтому, с начала полномасштабной войны мы ни на мгновение не выключали наш сервис, в первые месяцы вообще были ЕДИНЫМ сервисом, который 24/7 эвакуировал людей, развозил лекарства, топливо и еду", - отметил он.

Гришков добавил, что компания ориентировалась на запрос общества. Основное направление для поездок ночью было - вокзалы и больницы.

"Также как единственная альтернатива куда-то добраться в случае экстренной ситуации или трагедии. Но сейчас получили рекомендацию и выполняем ее", - резюмировал он.

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