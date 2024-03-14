ua en ru
Чт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Uklon припиняє роботу вночі: що трапилося

Четвер 14 березня 2024 14:56
UA EN RU
Uklon припиняє роботу вночі: що трапилося Uklon припинить роботу вночі з 14 березня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Додаток для виклику таксі Uklon більше не буде працювати під час комендантської години. Перше блокування відбудеться в ніч з 14 на 15 березня. Таке рішення в компанії прийняли через звернення Патрульної поліції Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення гендиректора сервісу Сергія Гришкова у Facebook.

За словами Гришкова, компанія Uklon завжди діяла, діє й буде діяти в правовому полі. Тому були проведені консультації щодо роботи під час комендантської години.

"На цьому тижні ми провели консультації щодо роботи сервісу в комендантську годину. Також 07 березня 2024 року до нас надійшло звернення Патрульна поліція Києва щодо розгляду можливості припинення надання послуг під час комендантської години", - зазначив гендиректор компанії.

Він відзначив, що компанія з повагою ставиться до роботи правоохоронної системи України та приймає запит. Також в Uklon розраховують і на повагу правоохоронних органів до вітчизняного бізнесу.

"Ми ініціювали технічні доробки нашого сервісу, які були сьогодні завершені. Перше обмеження роботи нашого сервісу буде здійснено в ніч з 14.03.2024 на 15.03.2024 і надалі буде діяти по всій Україні відповідно до комендантських годин кожного з регіонів", - попередив Гришков.

У коментарях він пояснив, що компанія й до того діяла у правовому полі і Uklon - це онлайн-платформа, а не служба таксі. Тобто, вона надавала доступ до онлайн-сервісу як пасажирам, так і водіям.

"За 2 роки ми отримали перше звернення-рекомендацію від правоохоронних органів та відреагували на нього. Тому, з початку повномасштабної війни ми ні на мить не вимикали наш сервіс, в перші місяці взагалі були ЄДИНИМ сервісом який 24/7 евакуював людей, розвозив ліки, паливо та їжу", - зазначив він.

Гришков додав, що компанія орієнтувалася на запит суспільства. Основний напрямок для поїздок вночі був - вокзали та лікарні.

"Також, як єдина альтернатива кудись добратися у випадку екстреної ситуації чи трагедії. Але зараз отримали рекомендацію та виконуємо її", - резюмував він.

Раніше ми писали про те, у яких випадках не карають за порушення комендантської години.

Читайте РБК-Україна в Google News
Uklon таксисты
NEWS
ISW пише про ризик прориву РФ на фронті. Експерт пояснив, чому це не так
ISW пише про ризик прориву РФ на фронті. Експерт пояснив, чому це не так