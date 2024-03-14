Uklon припиняє роботу вночі: що трапилося

Додаток для виклику таксі Uklon більше не буде працювати під час комендантської години. Перше блокування відбудеться в ніч з 14 на 15 березня. Таке рішення в компанії прийняли через звернення Патрульної поліції Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення гендиректора сервісу Сергія Гришкова у Facebook.

За словами Гришкова, компанія Uklon завжди діяла, діє й буде діяти в правовому полі. Тому були проведені консультації щодо роботи під час комендантської години.

"На цьому тижні ми провели консультації щодо роботи сервісу в комендантську годину. Також 07 березня 2024 року до нас надійшло звернення Патрульна поліція Києва щодо розгляду можливості припинення надання послуг під час комендантської години", - зазначив гендиректор компанії.

Він відзначив, що компанія з повагою ставиться до роботи правоохоронної системи України та приймає запит. Також в Uklon розраховують і на повагу правоохоронних органів до вітчизняного бізнесу.

"Ми ініціювали технічні доробки нашого сервісу, які були сьогодні завершені. Перше обмеження роботи нашого сервісу буде здійснено в ніч з 14.03.2024 на 15.03.2024 і надалі буде діяти по всій Україні відповідно до комендантських годин кожного з регіонів", - попередив Гришков.

У коментарях він пояснив, що компанія й до того діяла у правовому полі і Uklon - це онлайн-платформа, а не служба таксі. Тобто, вона надавала доступ до онлайн-сервісу як пасажирам, так і водіям.

"За 2 роки ми отримали перше звернення-рекомендацію від правоохоронних органів та відреагували на нього. Тому, з початку повномасштабної війни ми ні на мить не вимикали наш сервіс, в перші місяці взагалі були ЄДИНИМ сервісом який 24/7 евакуював людей, розвозив ліки, паливо та їжу", - зазначив він.

Гришков додав, що компанія орієнтувалася на запит суспільства. Основний напрямок для поїздок вночі був - вокзали та лікарні.

"Також, як єдина альтернатива кудись добратися у випадку екстреної ситуації чи трагедії. Але зараз отримали рекомендацію та виконуємо її", - резюмував він.