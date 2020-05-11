В Ухане началась вторая волна коронавируса: что известно

Коронавирус в Китае (коллаж: РБК-Украина)

В Китае зафиксировали очередную вспышку коронавируса, большинство заболевших - бессимптомные

В Ухане началась вторая волна коронавируса. За последние сутки в городе, который стал началом пандемии коронавируса, подтвердили пять новых случаев COVID-19. Все новые случаи зафиксированы в одном жилом комплексе, сообщает комитет здравоохранения китайской провинции Хубэй.

Одним из пациентов является 89-летняя супруга заболевшего, о котором стало известно еще 3 апреля. Начиная с этой даты в городе не сообщалось ни об одном случае заражения.

Сообщается также, что всего в Китае было за последние сутки 14 новых заболевших, у которых были симптомы коронавируса. Причем 12 из них распространились внутри страны, еще 2 обнаруженных в Шанхае, были завезены.

Также местные власти сообщают о 20 новых бессимптомных случаях коронавируса. Только один из них связан с выездом за границу, остальные распространились внутри страны.

Отметим, что за минувшие сутки в Китае не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с COVID-19.

Ранее бывший санитарный врач Украины рассказал об опасности некоторых заведений, работа которых будет возобновлена после ослабления карантина с 11 мая.

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