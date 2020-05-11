Украине грозит вспышка еще одной опасной инфекционной болезни

Украине грозит вспышка туберкулеза (фото: УНИАН)

В Украине может произойти вспышка опасного инфекционного заболевания, если оставить медреформу без изменений

Украине грозит вспышка туберкулеза, если ситуация с медицинской реформой останется без изменений. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, 332 больницы из 1650 в Украине в 2020 году имеют только половину бюджета по сравнению с предыдущим годом. Эти учреждения оказались под угрозой закрытия, сказал министр в эфире канала "Украина 24".

И самая большая угроза нависла над противотуберкулезной службой. В ведомстве посчитали, что если отставить ситуацию без перемен, то уровень заболеваемости туберкулезом в стране вырастет на 20%.

Отметим, что согласно данным Государственной службы статистики в Украине от туберкулеза умерло за январь-февраль 2020 года 581 человек. То есть за год это около 3500 тысяч. Эпидемия туберкулеза была объявлена в стране еще в 1995-м - фактически, ее до сих пор не преодолели. Украина по-прежнему входит в число стран с наихудшей ситуацией с туберкулезом.

Максим Степанов заверил, что второй этап медреформы они останавливать не намерены, но видоизменять ее нужно.

Кроме туберкулезной службы под угрозой закрытия оказались и психиатрические клиники. Из 65 могут быть закрыты 53 больницы такого профиля. Там находятся на лечении 22 тысячи хронических больных, что полностью утратили социальные связи. Если больницы закроют, эти люди попросту окажутся на улице.

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