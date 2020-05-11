Коронавирус легко получить в этом месте: врач об опасности ослабления карантина

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус можно без труда "подцепить" в некоторых заведениях, которые заработают после ослабления карантина с 11 мая

Коронавирус можно с большой долей вероятности получить в парикмахерских и салонах красоты, которым разрешили работать с сегодня, 11 мая. Об этом рассказал бывший главный санврач Украины Сергей Бережнов.

По словам врача, эффективность маски значительно снижается при длительном ношении, а мастер тесно контактирует с клиентом во время процедур, особенно при стрижке.

Экс-санитарный врач говорит, что при стрижке парикмахер вступает в достаточно тесный контакт, склоняется над головой клиента, пишет Obozrevatel.

Сергей Бережнов считает, что повседневные маски, что мы используем, почти не защищают нас самих от вируса. Они больше служат для защиты окружающих от того, что мы сами выдыхаем. Поэтому специалист советует украинцам надевать респиратор при походе в парикмахерскую.

Увеличивает риск и то, что такие заведения чаще всего маленькие, вентиляция в них не очень хорошая. А застоявшийся воздух очень любят все вирусы, в том числе и COVID-19.

Также не стоит надеяться и на ответственность самих мастеров. Ведь вы не знаете, как часто они меняют маску, и не вышли ли они на работу с симптомами ОРВИ.

Для большей защиты от вируса в таких заведениях надо раз в час проводить проветривание, обрабатывать дезинфекторами поверхности. Если же все правила будут соблюдаться, то риск заражения будет минимальным.

Ранее мы писали, что во Львове отменили открытие парикмахерских и салонов из-за значительного скачка заболевших, как в городе, так и в области.