В Ухане подтвердили еще 5 случаев COVID-19

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Ранее власти Китая признали все регионы страны низкоопасными

В китайском городе Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка вируса COVID-19, за сутки подтвердили еще 5 случаев коронавируса после того, как эпидемия в городе и стране пошла на спад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Власти города сообщили о пяти новых подтвержденных случаях, все из которых живут в одном жилом комплексе. Одной из них была жена 89-летнего пациента, о котором сообщалось ранее. Тот случай был первым в городе с 3 апреля.

"Все последние подтвержденные случаи были классифицированы как бессимптомные, люди, которые дали положительный результат на вирус, способны заражать других, но не имеют клинических признаков, таких как лихорадка", - говорится в сообщении.

По данным городского управления здравоохранения, в настоящее время ведется мониторинг сотен бессимптомных случаев в Ухане.

Напомним, 6 мая в Ухане объявили о возобновлении учебного процесса в школах. За парты возвращаются только ученики старших классов, которые должны подготовиться к предстоящим экзаменам. Таких школьников в городе насчитывается 57 тысяч.

Также РБК-Украина писало, что на северо-востоке Китая зафиксировали локальную вспышку коронавируса среди жителей провинции Цзилинь.