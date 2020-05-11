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В Ухані почалася друга хвиля коронавіруса: що відомо

STYLERКоронавірус    11.05.2020 - 12:22
В Ухані почалася друга хвиля коронавіруса: що відомо
Коронавірус в Китаї (колаж: РБК-Україна)

В Китаї зафіксували черговий спалах коронавірусу, більшість хворих - безсимптомні

В Ухані почалася друга хвиля коронавіруса. За останню добу в місті, яке стало початком пандемії коронавіруса, підтвердили п'ять нових випадків COVID-19. Всі нові випадки зафіксовані в одному житловому комплексі, повідомляє комітет охорони здоров'я китайської провінції Хубей.

Одним з пацієнтів є 89-річна дружина хворого, про якого стало відомо ще 3 квітня. Починаючи з цієї дати в місті не повідомлялося про випадки зараження.

Повідомляється також, що всього в Китаї було за останню добу 14 нових хворих, у яких були симптоми коронавіруса. Причому 12 з них поширилися всередині країни, ще 2 виявлених у Шанхаї, були завезені.

Також місцева влада повідомляє про 20 нових безсимптомних випадків коронавіруса. Тільки один з них пов'язаний з виїздом за кордон, інші поширилися всередині країни.

Зазначимо, що за минулу добу в Китаї не зафіксовано жодного летального випадку, пов'язаного з COVID-19.

Раніше колишній санітарний лікар України розповів про небезпеку деяких закладів, робота яких буде відновлена після ослаблення карантину з 11 травня.

Також ми писали, що вчені назвали ще один спосіб передачі коронавіруса, про який раніше не знали.

Теги Новини України Китай
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