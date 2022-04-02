Даже уехать нормально не могут: оккупанты совершили 6 ДТП при бегстве из Украины

1 апреля ДТП произошло возле села Ивановка в Речицком районе. На месте происшествия, по словам очевидцев, были легковая машина и грузовик. А также – 2 БТР и Камаз с российской военной маркировкой.

Чуть позже, под Гомелем на той же трассе произошло еще одно ДТП. Гражданский автомобиль столкнулся с БТР или Камазом ВС РФ. Утверждается, что колонна техники РФ стояла на одной из полос автотрассы с выключенными фарами и светом. Водитель в темноте их не заметил и врезался.

Также 1 апреля произошло еще одно ДТП на той же трассе – российская бронетехника столкнулась с грузовиком, который вез продукты питания.

В Гомеле колонна российской техники снесла островок безопасности на перекрестке улиц Ильича-Жемчужная.

2 апреля в Мозыре Камаз военных РФ оказался на обочине посреди улицы Рыжкова.

На границе Беларуси, России и Украины в районе села Борщевки российский военный фургон УАЗ столкнулся с микроавтобусом.

Под Комариным российский БМД-2 вылетел в кювет 2 апреля. Сообщается, что при ДТП военные порвали гусеницу. А если присмотреться – на броне у оккупантов стоит бутылка со спиртным.

Местные жители сообщили, что военные были с признаками алкогольного опьянения.