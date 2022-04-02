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Навіть виїхати нормально не можуть: окупанти скоїли 6 ДТП під час втечі з України

Окупанти скоїли 6 ДТП під час втечі з України (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

За даними білоруських видань, російські окупанти скоїли менш ніж за дві доби шість ДТП за участю військової техніки тільки в Гомельській області. Це колони, які ганебно покидали територію України.

Про це повідомляє видання "Флагшток", а також Telegram-канал MotolkoHelp і Беларускі Гаюн.

1 квітня ДТП сталася біля села Іванівка в Річицькому районі. На місці події, за словами очевидців, були легкова машина і вантажівка. А також - 2 БТР і Камаз з російською військовим маркуванням.

Трохи пізніше, під Гомелем на тій же трасі сталася ще одна ДТП. Цивільний автомобіль зіткнувся з БТР або Камазом ЗС РФ. Стверджується, що колона техніки РФ стояла на одній зі смуг автотраси з вимкненими фарами та світлом. водій у темряві їх не помітив і врізався.

Також 1 квітня сталася ще одна ДТП на тій же трасі – Російська бронетехніка зіткнулася з вантажівкою, яка везла харчові продукти.

У Гомелі колона російської техніки знесла острівець безпеки на перехресті вулиць Ілліча - Жемчужна.

2 квітня в Мозирі Камаз військових РФ опинився на узбіччі посеред вулиці Рижкова.

На кордоні Білорусі, Росії та України в районі села Борщівки російський військовий фургон УАЗ зіткнувся з мікроавтобусом.

Під Комариним Російський БМД-2 вилетів у кювет 2 квітня. Повідомляється, що при ДТП військові порвали гусеницю. А якщо придивитися - на броні в окупантів стоїть пляшка зі спиртним.

Місцеві жителі повідомили, що військові були з ознаками алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський окупант, який побував у полоні, знову рветься в бій.

А також ми розповідали про те, що російські солдати з Білорусі Шлють додому награбоване в українських будинках.

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