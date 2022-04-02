Российские солдаты шлют домой баулы с награбленным в Украине (видео)

Во время войны в Украине российские солдаты продолжают свое кровавое мародерство. Так, они пытаются забрать награбленные вещи с собой. Оккупанты отсылают ценные вещи курьерскими компаниями в Россию, вероятно, чтобы порадовать своих жен.

Об этом сообщается на странице Motolko Help в Twitter.

Так, оккупанты возвращаются в Беларусь и оттуда пытаются отправить в РФ награбленное в Украине.

Их заметили в отделение российской службы доставки СДЭК в Мозыре.

"Сейчас оккупанты находятся в отделении российской службы экспресс-доставки СДЭК в Мозыре и оформляют доставку вещей. В Хойниках солдаты заходили на почту и спрашивали о возможности отправки международных посылок – мобильных телефонов, других вещей", - сказано в сообщении.

Russian soldiers in the office of the Russian SDEK express-delivery service in Mazyr sending things (probably stolen) to Russia. pic.twitter.com/S1bm1euLb0 — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022

Открыты рынки для продажи награбленного

Как сообщает ГУР МО Украины, в беларусском городе Наровля захватчики устроили специализированный базар, где продают награбленное в Украине имущество.

В ассортименте мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика. То есть все, что россияне получили путем мародерства и грабежа мирного населения в Украине.

Также орки пытаются обменять похищенную валюту – доллары и евро. Но из-за внутренних ограничений по обороту валюты белорусы неохотно соглашаются на обменные операции и предлагают оккупантам обращаться в местные банки. Россияне отказываются, объясняя это запретом командования.

Отмечается, что в городе Мозырь скапливаются российские военные КАМАЗы, из которых солдаты выгружают пакеты с вещами, добытыми путем мародерства.