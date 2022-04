Российские солдаты шлют домой баулы с награбленным в Украине (видео)

Так, оккупанты возвращаются в Беларусь и оттуда пытаются отправить в РФ награбленное в Украине.

Их заметили в отделение российской службы доставки СДЭК в Мозыре.

"Сейчас оккупанты находятся в отделении российской службы экспресс-доставки СДЭК в Мозыре и оформляют доставку вещей. В Хойниках солдаты заходили на почту и спрашивали о возможности отправки международных посылок – мобильных телефонов, других вещей", - сказано в сообщении.

Russian soldiers in the office of the Russian SDEK express-delivery service in Mazyr sending things (probably stolen) to Russia. pic.twitter.com/S1bm1euLb0