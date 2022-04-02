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Оккупант РФ, побывавший в украинском плену, снова рвется в бой

Новина українською →
Суббота 02 апреля 2022 14:38
Оккупант РФ, побывавший в украинском плену, снова рвется в бой Оккупант снова хочет воевать против Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

26-летний военный из Саратовской области Андрей Кренделев, который был в украинском плену и вернулся домой, снова хочет воевать против нашей страны.

Об этом сообщает Telegram-канал InformNapalm.

Младший сержант прошел реабилитацию и даже был в отпуске, но сейчас он снова выразил желание отправиться на войну против Украины.

Отметим, что в плен Кренделев сдался сам и тогда же записал видео, в котором раскаялся в своих преступлениях против украинского народа и призвал РФ не идти войной против Украины.

После обмена пленными россиянин не верил, что ему удалось вернуться домой.

Он рассказал, как происходил обмен пленными. С завязанными глазами его доставили на точку обмена и передали российской стороне.

"Необучаемый долбо*б, жизнь его ничему не учит, а ведь выжить мог кто-то более смышленый и умный, но таких, видимо, в российской армии нет...", - сказано в сообщении паблика.

Как мы писали ранее, российские солдаты шлют домой баулы с награбленным в Украине.

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