Удивительное открытие на дне Азовского моря повергло исследователей в шок: подробности

Исследователи не могут объяснить происхождение данной находки
Ради безопасности отдыхающих и местных жителей доступ к некоторым участкам пляжа приходится ограничивать, поскольку морские ветра прибивают к берегу опасные для людей предметы. Однако, помимо этого, водолазы нередко находят и интересные вещи. О необычной находке рассказало издание "Диалог.UA".
Так, кропотливое изучение морского дна принесло свои плоды: исследователи обнаружили участок железнодорожной колеи, длина которой составляла 70 метров.
Ученые не могут объяснить происхождения данной находки, так как рядом никогда не было железнодорожных путей.
Теперь перед учеными стоит задача изучить данный феномен с особой внимательностью, чтобы после была возможность предоставить мировой общественности новые факты.
Напомним, что жители Бердянска бьют тревогу из-за того, что на побережье появились использованные автомобильные шины.
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