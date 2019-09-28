Не разграбленное захоронение: под Запорожьем археологи нашли уникальную находку (фото)

Под Запорожьем археологи нашли не разграбленное захоронение (фото: facebook.com/mamaigora)

Археологи рассказали об сенсационной находке, которую они нашли на Мамай-Горе

На берегу Каховского водохранилища Запорожской области находится Мамай-Гора. Именно здесь украинские археологи раскопали захоронение скифского воина, которое не было ранее разграблено. Возраст захоронения составляет около 2,5 тысяч лет.

По словам экспертов, в погребальном комплексе находятся две могилы. Одно захоронение является центральным, а второе - сопровождающим. В первой могиле находился пожилой мужчина, и ее разграбили еще в древности.

Под Запорожьем археологи нашли не разграбленное захоронение (фото: facebook.com/mamaigora)

Но во втором захоронении находился молодой парень 18-20 лет, который, скорей всего, был оруженосцем мужчины из центрального захоронения. Кроме того, в могиле было много уникальных предметов.

Под Запорожьем археологи нашли не разграбленное захоронение (фото: facebook.com/mamaigora)

Археологи говорят, что парень был всадником и мастером ближнего и дальнего боя. В его могиле была редкая для скифов сероглинянная амфора, которая поможет установить более точную дату захоронения.

Под Запорожьем археологи нашли не разграбленное захоронение (фото: facebook.com/mamaigora)

В захоронении также были обнаружены обломки костяных псалиев и застежки для конской узды, а также железный боевой топор вместе с бронзовыми и костяными стрелами.

Вишенкой на торте стал скифский короткий меч акинак с золотыми обкладками.

Но и это еще не все, в захоронении археологи нашли бусы из стеклопасты, подвески из зубов благородного оленя, золотую серьгу и золотую подвеску с меловой вставкой.

Эксперты говорят, что кроме редких находок захоронения имеют ценность для науки, поскольку они изменяют представление о времени зарождения скифского могильника на Мамай-Горе.