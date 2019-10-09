Удивительная находка: в Израиле нашли старейший мегаполис

В Израиле археологи обнаружили уникальный древний мегаполис. Руины древнейшего города нашли совсем случайно, когда строили автомагистраль.

Древний город Эн Эсур (En Esur) расположен на севере долины Хашарон, примерно в 57 километрах от Тель-Авива.

Возраст руин оценивают в более чем пяти тысяч лет. Мегаполис занимает примерно 65 гектаров, в нем проживало около шести тысяч человек. Археологи обнаружили целые улицы, площади, дренажные постройки и складские сооружения.

Фото: в Израиле нашли древний город (adelaidenow.com.au)

Отмечается, что в поселении была разветвленная система улиц и площадей, а также дренажные сооружения. Одна из уникальных находок в мегаполисе – храм этого города. Он относится к святыням бронзовой эпохи.

Кроме этого археологи также обнаружили множество керамических сосудов, остатки большого храма, каменный бассейн, в котором хранились жидкости, скорее всего, для проведения религиозных ритуалов и другие.