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Синоптики рассказали, когда в Украине начнется зима (видео)

STYLERЖизнь    13.11.2019 - 20:02
Синоптики рассказали, когда в Украине начнется зима (видео)
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине вскоре напомнит, что на календаре конец осени

Погода в Украине продолжает радовать жителей страны аномально теплой осенью. Синоптики говорят, что ноябрь 2019 уже стал самым теплым за более, чем столетнюю историю измерений погоды. Когда ждать похолодания, говорится в сюжете ТСН.

Аномальный ноябрь - это результат антициклона, который в нынешнем году задержался в Украине. По прогнозам синоптиков, такая погода продлится в Украине до конца недели. Будет без осадков, ветрено и нехолодно.

А пока украинцы могут посетить ботанический сады и увидеть уникальное осеннее цветение сакуры, рододендрона и других растений.

Первая же декада ноября превысила норму на 4,8 градуса, - говорит Наталья Голеня, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра.

Сильнее всего с осенним теплом повезло жителям Юга, к примеру, в Крыму в начале ноября было +27 градусов.

Уже на следующей неделе температура начнет снижаться и напомнит, что на календаре все же конец осени.

Прихода зимы синоптики ждут традиционно - в декабре.

Погода в Укриане (видео: YouTube/ТСН)

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