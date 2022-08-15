Удалить известковый налет с унитаза легко: возьмите всего два продукта

Как избавиться от налета

Золотое правило очистки унитаза от пятен - использовать нещелочные средства.

"Большинство пятен на унитазах появляются в местах с жесткой водой, поэтому важно помнить, что отбеливатель не работает, и вам нужно будет использовать продукт на основе кислоты, такой как средство для удаления известкового налета", - сообщают эксперты.

Отбеливатель не избавляет от известкового налета, он делает его невидимым, и он сливается с цветом унитаза.

Вот почему пятна на унитазе появляются быстро, хотя на самом деле они никогда не исчезали.

Чтобы убедиться, что известковый налет исчез навсегда, эксперты рекомендуют использовать уксус, чтобы сделать собственное мощное, но натуральное чистящее средство.

Как сделать раствор

Налейте полстакана соды в миску и дайте настояться не менее 15 минут.

Затем добавьте уксус в пищевую соду. Раствор будет шипеть, но он отлично очистит унитаз. Нанесите раствор на губку и протрите унитаз. Через 10 минут промойте его. Если пятна еще остались - протрите их лимонным соком.