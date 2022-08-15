Видалити вапняний наліт з унітазу легко: візьміть всього два продукти

Як позбутися від нальоту

Золоте правило очищення унітаза від плям - використовувати нелужні засоби.

"Більшість плям на унітазах з'являються в місцях з жорсткою водою, тому важливо пам'ятати, що відбілювач не працює, і Вам потрібно буде використовувати продукт на основі кислоти, такий як засіб для видалення вапняного нальоту", - повідомляють експерти.

Відбілювач не позбавляє від вапняного нальоту, він робить його невидимим, і він зливається з кольором унітаза.

Ось чому плями на ньому з'являються швидко, хоча насправді вони ніколи не зникали.

Щоб переконатися, що вапняний наліт зник назавжди, експерти рекомендують використовувати оцет, щоб зробити власний потужний, але натуральний миючий засіб.

Як зробити розчин

Налийте півсклянки соди в миску і дайте настоятися не менше 15 хвилин.

Потім додайте оцет до соди. Розчин буде шипіти, але він відмінно очистить унітаз. Нанесіть розчин на губку і протріть унітаз. Через 10 хвилин промийте його. Якщо плями ще залишилися - протріть їх лимонним соком.