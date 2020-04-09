Учителя из школы онлайн наделали массу ошибок: топ фейлов на видео

Всеукраинская школа онлайн стартовала 6 апреля, но учителя уже успели наделать такую массу ошибок, что стали звездами соцсетей. В материале Styler подборка топ-ляпов на уроках математики, украинского языка, географии, истории.

Иван Грозный воевал с ЛивАнским орденом

Учитель истории допустила досадную ошибку, сказав что в 1558 году царь Иван Грозный начал Ливанскую войну с Ливанским орденом за выход к Балтийскому морю. Учитель перепутала всего одну букву, поскольку война - Ливонская, как, впрочем, и орден.

Ошибка об Иване Грозном и Ливонской войне (видео: facebook.com)

Белые медведи живут в Антарктиде

Такую фантастическую историю о "мишке Антарктическом", который, к тому же, пишет с "Антарктического полуострова"... рассказали во время урока украинского языка. Ведь белые медведи живут в Арктике, а Антарктида - континент.

Ошибка об арктических белых медведях (видео: facebook.com)

30-2=18

Учитель математике в конце вычисления пришла к выводу, что 30,2 - 2,2 будет 18, а не 28.

Ошибка в вычислениях на уроке математики (видео: facebook.com)

Австралию омывает Атлантический океан

А вот учитель географии, описывая континент, допустила грубую ошибку, сказав, что Австралию омывает Атлантический, а не Индийский океан.

Ошибка об Австралии (видео: facebook.com)

Гарри ТуРмэн

Учитель истории в рассказе о 33-м президенте США показала слайд, в котором Трумэн стал почему-то родственником Умы Турман. Кроме того, в тексте была опечатка - "зафіксоввно".

Ошибка об американском президенте (видео: facebook.com)

Напомним, что уроки Всеукраинской школы онлайн можно смотреть в эфире каналов с 10:00: 5-й класс - ПлюсПлюс и 112 Украина, 6-й класс - ZOOM и NewsOne, 7-й класс - ZIK и 5 канал, 8-й класс - Индиго и УНИАН, 9-й класс - Рада и UA: Культура, 10-й класс - UA: Первый, 11-й класс - М1.

Ранее мы писали, что в Киевском метрополитене рассказали, когда в Киеве откроют метро.